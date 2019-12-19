لبنان | ثوار جل الديب يستنكرون التعرض للمتظاهرين في النبطية وكفررمان: انتهى زمن التفرد!

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بعد الاعتداءات التي يتعرض لها الثوار في النبطية وكفررمان من قبل مناصري حزب الله وحركة أمل،
صدر عن هيئة تنظيم جل الديب بيان استنكرت فيه التعرض للمتظاهرين.
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وجاء في البيان:
ان ثورة ١٧ تشرين المعيشية طبقتّ العدالة والمساواة، وانتهى زمن التفرد والتمايز بين المكونات كافة، وأرست مفهوم المواطنية لدى جميع ابناء هذا الوطن دون اي استثناء جغرافي ام طائفي ام طبقي، فكيف ان كانوا هؤلاء المواطنين جميعهم من الثوار شعارهم قبضة واحدة قوية في وجه سلطة وقحة.
وتابعت “ان ما يتعرض له ثوار كفررمان والنبطية من استهداف مباشر من قبل احزاب السلطة والميليشيات يفتح الأفق امام حالان: اما تد خل القوى الامنية ال مولجة حماية امن الثوار السلميين وتسليط الضوء من قبل العالم على ما يحصل هناك. اما تحمل القوى الأمنية والسلطة مسؤولية ما ستؤول اليه الاحوال.
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