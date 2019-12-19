لبنان | تحذيرات من انتشار وباء «الانفلونزا» باكراً في لبنان.. ودعوات لاقفال المدارس!

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نشر نائب رئيس مجلس ادارة مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية الدكتور جمال بدران على صفحته على فيسبوك ” تحذيرا لافتا ” من انتشار مرض الانفلونزا ، داعيا لاقفال المدارس لمدة اسبوع على الاقل .

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وفيما يلي منشور الدكتور بدران : “على المدارس التعطيل اقله لمدة اسبوع وكان على وزارة الصحة اتخاذ هذا الاجراء منذ اسبوعين ..الانفلونزا منتشر والسنة باكرا في لبنان بشكل واسع جدا ….لوقف الوباء يجب اتخاذ اجراءت كثيرة اولها تعطيل المدارس والحضانات وتعميم الكمامات مما يوفر الاضرار الصحية والمادية الكبيرة”.

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