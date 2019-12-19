لبنان | معادلة “ما بكون وما بسَمّي” لم تعد تمشي

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علمت “الجمهورية” انّ التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله والحلفاء اتفقوا ليل أمس على تسمية الوزير السابق حسان دياب، وتولى الوزير علي حسن خليل التواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي أكد له أنه لن يسمّي احداً.
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واكدت مصادر مشاركة في الاتصالات انّ الوقت لم يعد للمراهنات والمناورات، وأنّ معادلة “ما بكون وما بسَمّي” لم تعد تمشي، ولا يمكن ترك الامور هكذا لمزيد من التسويف والمماطلة. وقالت انّ “اسم نواف سلام مطروح في وضوح، وهذا ما دفع الكتل الى حسم خيار ثان”.
وعن إمكانية ان يكون الاسم المرشح قادراً على الانقاذ، قالت المصادر: “لا احد يستطيع قيادة المرحلة، نحن دخلنا في دهليز كبير وفي مهوار وعلى الجميع تحمّل المسؤولية والعمل معاً”.
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