لبنان | التمييز العسكرية تستدعي شهوداً بقضية مقتل علاء أبو فخر

استدعت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، إلى جلسة تعقد في 27 من الشهر الحالي، ستة شهود لاستماع إلى إفاداتهم في قضية مقتل علاء أبو فخر، ممن كانوا موجودين في موقع الحادث عند مثلث خلدة، وبعضهم ممن استمع الى إفادتهم في التحقيقات الأولية،

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وذلك قبل البت باستئناف قرار قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان المتعلق بترك العقيد نضال ضو.

وستستمع محكمة التمييز العسكرية إلى هؤلاء الشهود، بوصفها هيئة اتهامية، بهدف استجماع معطيات غير متوافرة وإجراء تحقيق تكميلي، قبل البت بهذا الاستئناف.