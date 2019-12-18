لبنان | بالفيديو: قطع الطريق ممنوع وحمل السلاح مسموح

تتكرر مشاهد سقوط هيبة الدولة يوماً بعد يوم، اذ ان السلطة تفرض هيبتها على البعض والتساهل مع البعض الآخر. في جل الديب مثلاً، قطع الطرقات يؤدي إلى الضرب المبرح بالعصي، الذي يترافق مع حملة توقيفات واسعة، اما في بربور ووسط بيروت، يبدو ان حمل السلاح غير الشرعي مسموح.

وفي السياق، انتشر عدد من مسلحي حركة أمل في شارع في منطقة بربرو في بيروت بالسلاح والعتاد الكامل، من دون ان يرف جفن الاجهزة الامنية، بحسب ما ورد عبر صفحة “وينية الدولة”.

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وهنا تقع علامات الإستفهام على دور القوى الأمنية والجيش اللبناني في كيفية التعامل والعاطي مع الثوار إلى جانب أنصار حزب الله وحركة أمل.