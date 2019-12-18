احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
تتكرر مشاهد سقوط هيبة الدولة يوماً بعد يوم، اذ ان السلطة تفرض هيبتها على البعض والتساهل مع البعض الآخر. في جل الديب مثلاً، قطع الطرقات يؤدي إلى الضرب المبرح بالعصي، الذي يترافق مع حملة توقيفات واسعة، اما في بربور ووسط بيروت، يبدو ان حمل السلاح غير الشرعي مسموح.
وفي السياق، انتشر عدد من مسلحي حركة أمل في شارع في منطقة بربرو في بيروت بالسلاح والعتاد الكامل، من دون ان يرف جفن الاجهزة الامنية، بحسب ما ورد عبر صفحة “وينية الدولة”.
المزيد من الأخبار
وهنا تقع علامات الإستفهام على دور القوى الأمنية والجيش اللبناني في كيفية التعامل والعاطي مع الثوار إلى جانب أنصار حزب الله وحركة أمل.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: قطع الطريق ممنوع وحمل السلاح مسموح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.