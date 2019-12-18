لبنان | تجمع الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية يحذر من كارثة

حذرت رئيسة تجمع الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية سلمى عاصي، من “خطورة الأزمة الحالية في القطاع الطبي، في مختلف أقسامه”، مناشدة جميع المعنيين “باتخاذ قرارات فورية تنقذ البلاد من الكارثة الصحية”.

وفي كلمةٍ لها خلال مؤتمر عقده تجمع الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان، حذرت عاصي من انقطاع بعض المستلزمات الطبية، بعض القياسات من براغي العظام وصمامات وراسورات القلب، وفلاتر غسيل الكلى واكياس الدم وكواشف المختبر والغازات الطبية ومستلزمات اجهزة التنفس، بالاضافة الى عدد كبير من قطع غبار الاجهزة، وان المخزون المتبقي لا يكفي اسابيع معدودة وان استحالة استيراد الاجهزة والمستلزمات وقطع الغيار ستؤدي الى عدم امكانية المستشفيات من تشخيص ومعالجة المرضى وعدم التمكن من اجراء العديد من العمليات الجراحية”.

من جهته، شدد نقيب المستشفيات سليمان هارون، على عنوان المؤتمر “الكارثة الصحية”، وقال: “ديون المستشفيات تجاوزت ال 2000 مليار ليرة على الدولة، وكل يوم يزيد الدين على الدولة 3 مليار ليرة، فيما وتيرة الدفعات هي حوالي 75 مليار ليرة كل ثلاثة أشهر، وعداد الدين يتصاعد، حوالى 25% للاطباء، و25% مستوردي الادوية، و25% مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية والباقي ديون للمصارف”، محذرا من “تمادي الكارثة في هذا القطاع الحيوي”.