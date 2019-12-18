لبنان | اجتماع دولي في هولندا يبحث خطر شبكات وأنشطة “حزب الله”

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عقدت مجموعة تنسيق إنفاذ القانون والتي تركز على مكافحة أنشطة حزب الله “الإرهابية وغير المشروعة” اجتماعها الثامن في مقر يوروبول في هولندا يومي 16 و17 كانون الأول الحالي.

وشارك في الجلسات قوى تطبيق القانون ومدعون عامون وخبراء ماليون من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية إلى جانب متخصصين من اليوروبول.

ومثل الولايات المتحدة في هذه الاجتماعات مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأميركية إضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ( إف بي آي) والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب وإدارة مكافحة المخدرات.

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وركز الاجتماع بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية على شبكات حزب الله ومشاريعه المالية والتجارية والمشتريات وارتباطها بالنشاط الإرهابي للحزب.

كما ناقش المشاركون الإجراءات الأخيرة لقوى إنفاذ القانون التي اتخذتها الحكومات لتعطيل عمليات حزب الله الدولية. وستعقد المجموعة اجتماعا آخر في العام المقبل.

والثلاثاء، جمدت جمهورية الكونغو الديمقراطية احتياطيا أصول رجل أعمال لبناني الملقب بـ “ملك الخبز”، تطبيقا لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية التي تتهمه بتمويل حزب الله، وفق ما أفاد به مصدر رسمي.