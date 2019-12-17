لبنان | مُرافق باسيل ينتزع هاتف صحفي في جنيف بـ”القوة”

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أعلن الصحفي المتواجد بالمؤتمر الخاص باللاجئين في جنيف جعفر عبد الكريم، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أن “المرافق الشخصي لوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل انتزع هاتفه بالقوة، وقام بمسح فيديو مُسجل عليه”.
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وكتب عبد الكريم: “مرافق الأمن الشخصي لباسيل قام بانتزاع هاتفي بالقوة وأزال الفيديو المسجل اثناء محاولتي توجية اسئلة للوزير الذي يشارك في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف”.
ولفت الإعلامي اللبناني ـ الألماني، الى أن “القوى الأمنية التابعة للامم المتحدة تحقق بالحادث.
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