لبنان | 25 جريحاً من قوى الأمن إثر الاشتباك مع مناصري “أمل” وحزب الله

كشفت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة أعمال العنف التي شهدتها وسط بيروت أمس، والتي اعتدى فيها مناصرو حركة أمل وحزب الله، على القوى الامنية والممتلكات العامة.

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وأوضحت في بيان، “شهد ليل 16-17/12/2019 اعمال عنف في وسط بيروت، طالت اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة. على الأثر، تدخل عناصر قوى الامن الداخلي للتصدي لأعمال الشغب، ومنع وصول المحتجين الى ساحتي الشهداء ورياض الصلح. وأدت المواجهات في خلال تنفيذ عمليات حفظ الامن والنظام الى وقوع 25 إصابة في صفوف عناصر مكافحة الشغب، وتوقيف 3 أشخاص”.