لبنان | اهل الشمال خلعوا عباءة الحريري بعدما عاث فساداً بحاضرهم ومستقبلهم

سجّل اهل الشمال بصمة في تاريخ ثورة لبنان، حين قصدوا بيروت ليقولوا لسعد الحريري امام الجميع “ارحل”و ” سعد سعد سعد ما تحلم فيها بعد”، مؤكدين ان شعار “كلن يعني كلن” يشمله كما يشمل باقي السياسيين، وبانها ثورة غير طائفية انطلقت بعدما ضاق اللبنانيين ذرعاً من فساد الحكام الذين عاثوا في الارض فساداً وافرغوا خزينة الدولة وجيوب المواطنين.

على الملاً اعلن “خزان” تيار المستقبل انه خلع عباءة زعيمه، بعد سنوات طويلة من الوعود الكاذبة، انتفضوا منذ اليوم الاول للثورة في الساحات، نفضوا عنهم سنوات الذل رافضين سياسة التجويع والحرمان، ليتوجه عدد من شبان طرابلس وعكار والضنية والمنية وغير الى وسط البلد، لايصال صوتهم وموقفهم بانهم ضد عودة الرئيس الحريري الى الحكم، في مشهد له رسائل متعددة الاتجاهات، اولها الى سعد وثانيها الى “حزب الله” بان الثورة غير طائفية على عكس ما يحاول الحزب ترويجه لجعل شارعه يلتف حوله واخرى الى الرئيس بري ومعه رئيس الجمهورية بان نظامكم فاسد.

في طرابلس نزع المتظاهرون منذ الايام الاولى للثورة صور الحريري من الشوارع، في رسالة واضحة للتيار الازرق وذلك ردا على تهميشهم من قبله بعد ان كانوا حاضنته منذ سنة 2005، فمنذ وصوله الى السلطة تدهور حال المدينة، اهملت مرافقها، ارتفع عدد فقرائها وازدادت نسبة البطالة بين شبابها، اضافة الى الضغط المعيشي والاقتصادي واغلاق ابواب نوابها امام الناس، ودفع شبابها من دمائهم من اجل اهداف المستقبل السياسية لينتهي بهم الامر في السجن حيث لايزال عددا كبيرا منهم خلف القضبان بعدما ادار الحريري وتياره ظهره لهم وبقانون العفو الذي وعدهم به، كل ذلك وأكثر دفعهم الى انقلابهم عليه.

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كما في طرابلس كذلك في عكار، وعود سعد الحريري الانتخابية منذ دخوله عالم السياسة كثيره، منها اعلانه ان حصة عكار من المشروع الوطني الكبير الذي يعمل عليه، ستكون حصة وازنة، تحديدا لجهة فرص العمل وخصوصا للشباب والشابات في عكار، وبأنه لن يسير بعد اليوم بأي مشروع استثماري على مستوى البلد، لا تكون فيه لمنطقة عكار أكبر حصة، وان كل استثمار في عكار، بزراعتها، بإنمائها، بمدارسها ومستشفياتها وطرقاتها هو استثمار في أمن وسلامة كل لبنان… من دون ان يضع اي مشروع لا كبير ولا صغير ومن دون ان يحقق اي وعد من وعوده.

رسالة قاسية وجهها اهل الشمال الى الحريري والى الرئيس بري ورئيس الجمهوية وكل من في السلطة، وقد تمكنوا من الاطاحة بالاستشارات النيابية التي كانت نتيجتها معروفة سلفاً الا وهي تكليف الحريري، حيث اعلن الاخير تأجيل الاستشارات لأيام معدودة “تفاديا لمشاكل دستورية ووطنية” بحسب قوله.

“أتفه وعود الحريري كانت “سيلفي” لم ينفّذها” عبارة قالها شاب من الشمال كفيلة وحدها بان تلخص واقع الحال وتعكس مدى كذب الحريري على اهل الشمال.