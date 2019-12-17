لبنان | بالفيديو: ثوار صيدا يقطعون الطريق عند تقاطع إيليا بالإطارات المشتعلة

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خرج الثوار بمسيرة غاضبة، مساء الإثنين، انطلقت من دوار العلم باتجاه ساحة إيليا في صيدا وقطعوا الطريق عند تقاطع إيليا بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تكسير خيم الثوار من قبل مناصري حزب الله وحركة أمل.
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وجاب مناصرو حركة أمل وحزب الله شوارع بيروت وقاموا بأعمال شغب احتجاجاً على فيديو من المواطن غسان صيداوي المقيم في اليونان، يسيء فيه للطائفة الشيعية.
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