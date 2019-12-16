لبنان | “ميليشا” شرطة مجلس النواب تنضم الى جوقة السلطة في قمع الثوار

اتخذت السلطة السياسية قرارها بقمع الثورة، اعطت تعليماتها للقوى الامنية والجيش وشرطة مجلس النواب باستخدام العنف، كما اعطت الضوء الاخضر لزعران الخندق الغميق للهجوم على الثوار السلميين، فحولت وسط البلد الى ساحة حرب، ضرب وعنف واعتداء على المتظاهرين، في مشهد بربري لا يمت الى الحضارة والانسانية بصلة.

ما حصل ليل السبت والاحد الماضيين مخزي بكل المعايير، شرطة مجلس النواب استشرت على المتظاهرين الذين ارادوا ان يوصلوا صرختهم قبل الاستشارات النيابية، هجمت عليهم بحقد دفين، واكبها اصحاب القمصان السود المؤتمرين من الرئيس بري و”حزب الله”، وكالعادة غضت القوى الامنية النظر عن اعتداءاتهم لا بل شاركتهم في همجيتهم، بضرب القنابل المسيلة للدموع وتوجيه خراطيم المياه على المتظاهرين وضربها كل متظاهر تتمكن من القاء القبض عليه، وبدلا من ان تخجل وزارة الداخلية من المشاهد المروعة التي شاهدها كل اللبنانيين والعالم، خرجت الوزيرة في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن على اللبنانيين ببيان اقل ما يقال عنه انه يدينها ويدين رئيسها سعد الحريري، حيث طلبت من خلاله” قيادة قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولين عما جرى والمسؤوليات ليبنى على الشيء مقتضاه.” واضافت” ادعو المتظاهرين الى التنبه من وجود جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم المحقة أو التصدي لها بهدف الوصول الى صدام بينهم وبين القوى الأمنية التي تعمل على حمايتهم وحماية حقهم في التظاهر، من أجل أهداف سياسية.”

حتى الان لا تعرف الحسن من هم المندسين ومن اين اتوا! على الرغم من ان جميع اللبنانيين يعرفون معظمهم وبالاسماء، ومنذ بدء الثورة وهي تغض النظر عن اعتداءاتهم على الثوار، سواء بهجومهم عليهم على جسر الرينغ او احراق خيمهم في ساحتي رياض الصلح والشهداء، ولم توقف القوى الامنية اي واحد منهم، في حين اوقفت المئات من الثوار السلميين واعتدت عليهم بالضرب والشتم خلال التحقيق، اما شرطة مجلس النواب التي تتبع مباشر للرئيس بري وتتخذ تعلمياتها منه فاقل ما يقال عنها مليشيا لبنانية بغطاء رسمي، فهؤلاء الزعران اكبر من الدولة، اعتدوا على المتظاهرين قبل ايام على مقربة من عين التينة، ضربوا الشباب والنساء حطموا زجاج السيارات ولم تجرؤ ريا الحسن حتى بفتح تحقيق، ليعاودوا الكرّة ليل السبت والاحد.

مشهد بلطجة الممتعضين من الثورة يتكرر ويزداد عنفاً مع مرور كل يوم على بدء تحرك اللبنانيين ضد كل الطبقة الحاكمة، والاكيد ان اجراءات وزارة الداخلية بحق المتظاهرين السلميين لم تأت من فراغ، بل من قرار سياسي لانهاء الثورة في لبنان وبأي ثمن، هذا الاستشراس في قمع المتظاهرين دفع المحامي كريم مجبور الى تقديم شكوى الى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ضد الدولة اللبنانية، وزيرة الداخلية ريا الحسن، رئيس فرقة مكافحة الشغب في قوى الامن الداخلي، ومجموعات حزبية شاركت مع قوى الامن، وشرطة مجلس النواب، كما دفع منظمات حقوقية محلية ودولية الى انتقاد السلطات اللبنانية واعلان بعضها عن وجود آثار ضرب على أجساد المعتقلين، منها منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي اكدت ان” قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين السلميين وسط العاصمة بيروت، بما في ذلك إطلاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع على الحشود، ومطاردة المحتجين في الشوارع والأزقة تحت تهديد السلاح وضربهم” مطالبة على لسان مديرة البحوث للشرق الأوسط لين معلوف السلطات باحترام حقوق المحتجين السلميين في حرية التجمع، وإجراء تحقيق في استخدام قوات الأمن المفرط لقنابل الغاز المدمع والاعتداء على المتظاهرين بالأسلحة والضرب، مشددة على أن” بعض أعمال العنف الجانبية لا تبرر الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاج السلمي بمجمله، فلا شيء يبرر الاعتداء على المحتجين”. كما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن” قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وغير الضرورية ضدّ متظاهرين وسط بيروت يوم 18 تشرين الأول، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع”.

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الجيش اللبناني ليس افضل حالا من القوى الامنية وشرطة مجلس النواب، فبعد ان وقف متفرجاً على مناصري ومحازبي التيار الوطني الحر، عندما قطعوا اوتوستراد بعبدا دفاعا عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي يعجز عن دخول مناطق “حزب الله” هو نفسه من تعامل مع ثوار جل الديب وبرجا وباقي المناطق بقوة على الرغم من احتجاجهم السلمي وعدم مخالفتهم للقوانين. ومنذ انطلاق الثورة اللبنانية يغض النظر عن ممارسة احزاب السلطة عند تعرضهم للمتظاهرين، ويقوم باعتقال الثوار السلميين تعسفياً وتعذيبهم وتوجيه الشتائم اليهم من دون السماح لهم بتعيين محاميين.

عمليات التعذيب وسوء معاملة المتظاهرين السلميين من قبل الجيش اللبناني دفعت منظمة العفو الدولية، الى مطالبته بالتوقف عن هكذا ممارسات، حيث أكدت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف في بيان أن “القوات المسلحة اللبنانية يجب أن توقف على الفور هذه الممارسات وضمان حماية حقوق المتظاهرين السلميين في حرية التجمع والتعبير السلمي بدلاً من معاقبتهم على مجرد ممارسة حقوقهم”.

قرار السلطة بترهيب الثوار لن يزدهم الا اصراراً على اكمال طريق الحق الذي اختاروه حتى النصر.

المصدر: راديو صوت بيروت إنترناشونال