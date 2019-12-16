احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
قالت مصادر بيت الوسط لقناة “الجديد” إن “رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يرفض ان يُكلّف خارج الميثاقية والساعات الـ72 المقبلة حاسمة”، وأضافت “في حال بقيت الكتل المسيحية على مواقفها بعدم تسمية الحريري فالأخير سيعود الى قراره السابق “فتشوا عن غيري”.
المزيد من الأخبار
وكان رئيسْ الجمهورية قد أرجأ الاستشارات النيابية المُلزمة التي كانت مقررة اليوم الى الخميس المقبل.
واعلنت الرئاسة في بيان ان الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس سعد الحريري تأجيل الاستشارات النيابية الى الخميس ١٩ الجاري لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لساعات الـ72 المقبلة حاسمة.. الحريري: “فتشوا عن غيري” اذا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.