لبنان | لساعات الـ72 المقبلة حاسمة.. الحريري: “فتشوا عن غيري” اذا

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قالت مصادر بيت الوسط لقناة “الجديد” إن “رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يرفض ان يُكلّف خارج الميثاقية والساعات الـ72 المقبلة حاسمة”، وأضافت “في حال بقيت الكتل المسيحية على مواقفها بعدم تسمية الحريري فالأخير سيعود الى قراره السابق “فتشوا عن غيري”.

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وكان رئيسْ الجمهورية قد أرجأ الاستشارات النيابية المُلزمة التي كانت مقررة اليوم الى الخميس المقبل.

واعلنت الرئاسة في بيان ان الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس سعد الحريري تأجيل الاستشارات النيابية الى الخميس ١٩ الجاري لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة.