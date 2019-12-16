لبنان | إليكم الطرقات المقطوعة صباح اليوم الاثنين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 ديسمبر 2019 10:13 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة هي: اوتوستراد المنية بالاتجاهين بالقرب من البلدية الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا: جسر المحمرة

مفرق البيادر

مستديرة العبدة

مفرق ببنين

مفرق البحصة

مفرق منيارة

ساحة حلبا امام فرنسبنك

مفرق كفرملكي المزيد من الأخبار Advertisements الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس: ساحة النور

البداوي أما الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيون السيمان

حدث بعلبك

عيناتا

الارز

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