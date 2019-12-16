لبنان | ارتفاع معدل السرقات في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 ديسمبر 2019 10:13 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تشير تقارير أمنيّة الى ارتفاعٍ كبير في عدد السرقات التي سُجّلت في الأسبوعين الماضيين، وقد نفّذها أفراد أو مجموعات. المصدر lebanese-forces

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.