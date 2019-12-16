لبنان | بالفيديو – وسط بيروت ساحة معركة.. القوى الأمنية تواجه المتظاهرين السلميين بالقنابل والرصاص المطاطي

سيناريو الأمس تكرّر مع ساعات المساء الأولى من يوم الأحد، حيث تحوّل وسط بيروت الى ساحة حرب حقيقية.

فعشية الإستشارات النيابية الملزمة التي ستجرى يوم غدٍ الإثنين في قصر بعبدا لتسمية رئيس لحكومة جديدة شهد وسط بيروت تظاهرات حاشدة تجلت بأبهى حلّة واتسمت بالطابع السلمي، غير ان المواجهات اندلعت في وقت لاحق بين القوى الأمنية والمتظاهرين السلميين استخدمت فيها القوى الامنية الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

كيف اشتعلت المواجهات؟ احتضن مدخل ساحة النجمة من ناحية مبنى جريدة “النهار” قد اعتصاماً كبيراً وحاشداً شارك فيه الآلاف من المتظاهرين من بيروت ومختلف المناطق، في ظل انتشارٍ كثيف للقوى الأمنية وعناصر مكافحة الشغب، وفي وقت لاحق أفيد أن عدداً من المندسين عمدوا إلى رشق القوى الأمنية بالمفرقعات وعبوات المياه، ما أدى إلى تدافع في ما بينهم ما لبث أن تطور الى مواجهات حولت المكان الى ساحة معركة.

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هذا وقد أدت المواجهات إلى إصابة عدد من الصحافيين بجروح، كما عدد كبير من المتظاهرين نتيجة عمليات التدافع مع بداية المواجهة. وقد اتهم الثوّار الموجودون في ساحة النجمة طابورا خامسا بإفتعال المواجهات. يشار إلى ان فرق مكافحة الشغب تطارد مفتعلي المشاكل في شوارع وسط بيروت.