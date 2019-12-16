لبنان | توتر كبير.. إشكالات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في بيروت (صور)

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تجدّدت الإشكالات بين القوى الأمنية والثوار السلميين في وسط بيروت، وتحديداً في شارع المعرض، بعدما عمد عدد من الأشخاص إلى رمي المفرقعات النارية والحجارة على القوى الأمنية.
وقامت عناصر قوى الأمن الداخلي برمي القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين لتفريقهم في إتجاهات مختلفة، كما قامت برشهم بالمياه.
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وقام المواطنون برمي العديد من العوائق على الطريق، لإحباط تقدّم آلية القوى الأمنية المزودة بخراطيم المياه، في حين انسحب عددٌ من المعتصمين إلى الشوارع الداخلية القريبة من مكان الإشكال.
وأشارت المعلومات عن إصابة مصور وكالة “رويترز” محمد عزاقير بجروح خلال تغطيته المواجهات في محيط مجلس النواب.
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