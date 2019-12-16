لبنان | توتر كبير.. إشكالات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في بيروت (صور)

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تجدّدت الإشكالات بين القوى الأمنية والثوار السلميين في وسط بيروت، وتحديداً في شارع المعرض، بعدما عمد عدد من الأشخاص إلى رمي المفرقعات النارية والحجارة على القوى الأمنية.

وقامت عناصر قوى الأمن الداخلي برمي القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين لتفريقهم في إتجاهات مختلفة، كما قامت برشهم بالمياه.

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