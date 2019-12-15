لبنان | إقفال الاوتوتسراد الشرقي في صيدا بالإطارات المشتعلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 ديسمبر 2019 10:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اقدم عدد من الثوار على إقفال الأوتوستراد الشرقي بالقرب من شركة mtc، بالاطارات المشتعلة، في وقت تشهد ساحة الاعتصام عند تقاطع إيليا، تجمعا لعدد من المتظاهرين، الذين قطعوا السير جزئيا أثناء تجمعهم وسط الطريق. Advertisements المزيد من الأخبار ولجأ المحتجون الى القرع على عواميد الحديد عند المنصة، مطالبين بتغيير كلي في الحكومة وتسمية وجوه جديدة، ومن خارج الطبقة السياسية الحالية. المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

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