لبنان | لودريان يحذر: وضع لبنان حرج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 ديسمبر 2019 10:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 ديسمبر 2019 10:13 مساءً - مشاركة

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد أن على المسؤولين اللبنانيين أن “يتحركوا” ويضعوا حدا للأزمة التي تشل البلد في ظل حركة احتجاج شعبية تطالب برحيل السلطة السياسية.

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وقال لودريان خلال برنامج “مسائل سياسية” على راديو “فرانس إنتر” “يجب أن تتحرك السلطات السياسية لأن البلد في وضع حرج”.