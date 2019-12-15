احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد أن على المسؤولين اللبنانيين أن “يتحركوا” ويضعوا حدا للأزمة التي تشل البلد في ظل حركة احتجاج شعبية تطالب برحيل السلطة السياسية.
المزيد من الأخبار
وقال لودريان خلال برنامج “مسائل سياسية” على راديو “فرانس إنتر” “يجب أن تتحرك السلطات السياسية لأن البلد في وضع حرج”.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لودريان يحذر: وضع لبنان حرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.