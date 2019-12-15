لبنان | «يا مننزِل _ يا مننذَل».. ثورة حتى إسقاط الفاسدين

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تنتشر الدعوات للنزول الى ساحة الشهداء ومنذ الصباح الباكر، ابتداءاً من الرابعة من عصر اليوم الاحد.
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فيما حزمت السلطة أمرها بالبطش والقمع الامنيين، حسم الثوار امرهم في اليوم الستين للثورة،
وعلى مسافة زمنية بسيطة من الموعد بدأت قوافل الثوار تتحرك من المناطق اللبنانية كافة بالتزامن مع تحشيد الكتروني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحكومة نظيفة ورفع الذل والعار والجوع عن الشعب وهذه فرصته لذلك ولاسقاط الطبقة السياسية الفاسدة.
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