لبنان | (بالفيديو) شرطة مجلس النواب تفرّق بالقوة المتظاهرين عند احد مداخل المجلس

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قبل منتصف الليل نظّم الثوار وقفة احتجاجية بعنوان “إسترداد ساحة النجمة” أمام أحد مداخل مجلس النواب بالقرب من جامع العمري وقد حاول بعضهم الدخول الى ساحة النجمة وسط انتشار كثيف للقوى الامنية الا ان شرطة مكافحة الشغب صدّتهم واوقفتهم ما ادى الى هرج ومرج وتدافع وتضارب أمام مداخل ساحة النجمة.

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وقد استخدمت شرطة مجلس النواب القوة وقامت بملاحقة المتظاهرين وتوقيف بعضهم ما ادّى الى سقوط عدة اصابات.

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وأطلقت العناصر الامنية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق الثوار وإبعادهم , وتم الاعتدتء جسدياً على البعض منهم واعتقال آخرين.

ووصل ثوار طرابلس ومن مناطق أخرى إلى وسط بيروت للمشاركة في الوقفة أمام المجلس النيابي.