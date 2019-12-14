لبنان | الثوار “يستردون ساحة النجمة”

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توافد عدد كبير من الثوار إلى ساحة الشهداء، مساء اليوم السبت، وتجمعوا أمام مداخل البرلمان في ساحة النجمة، تحت عنوان “استرداد ساحة النجمة”.

وجابت مسيرة سيارات، رافعة الاعلام اللبنانية، معظم شوارع العاصمة، انطلاقا من الحمرا مرورا بفردان فكورنيش المزرعة والبربير والكولا ومن ثم الطريق الجديدة، انتهاء بساحة الشهداء.

ولا تزال مطالب الثوار في اليوم الـ59 للثورة نفسها، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، ووسط غضب من تجاهل السلطة لمطالبهم، إذ يطالبون بسلة إصلاحات تنفذها حكومة اختصاصيين بهدف إنقاذ البلاد من الأوضاع الراهنة.

وشهد وسط بيروت، بعد ظهر اليوم، عمليات كرّ وفرّ، بين مناصري حركة أمل وحزب الله، رمى خلالها المعتدون المفرقعات والحجارة على قوى الأمن في حين ردت قوى الأمن بالقنابل المسيلة للدموع.

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