كتبت أسماء لمنور في السبت 14 ديسمبر 2019 07:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعد محاولة مجموعة من الشبان، وهم من مليشيات حركة أمل وحزب الله، اقتحام منطقة الخيم في وسط بيروت، اليوم السبت، ومنعهم من قبل قوة من مكافحة الشغب بمؤازرة من الجيش اللبناني، عمدوا إلى رمي المفرقعات والحجارة بغزارة على عناصر القوى الأمنية، في العازرية. المزيد من الأخبار Advertisements وردت القوى الأمنية برمي القنابل المسيلة للدموع على الشبان ومنعهم من الوصول إلى وسط بيروت.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: زعران “أمل” و “حزب الله” يعتدون على القوى الأمنية في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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