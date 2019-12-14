لبنان | موقفٌ “مهمٌّ جداً” من ديفيد هيل لمسؤولٍ كبير!

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في إطار المحطات البارزة في الأيام الأخيرة، يزور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد هيل، بيروت لإجراء المحادثات الأولى لمسؤول أميركي مع مسؤولين رسميين وسياسيين لبنانيين منذ انتفاضة 17 تشرين الأول.
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وأبلغت أوساط معنية بالزيارة صحيفة “النهار” أنّ هيل في إطار مهمّته سينقل موقفاً وصفته بأنّه مهم جداً إلى أحد المسؤولين الكبار، وهو لن يلتقي الوزير جبران باسيل في ما يمكن اعتبارها رسالة ديبلوماسية مباشرة.
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