لبنان | تحرّكات رافضة للحريري

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 ديسمبر 2019 10:13 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك



Notice: Undefined index: tag in /var/www/wp-content/plugins/better-adsmanager/includes/libs/better-framework/content-injector/bf-content-inject.php on line 465 : Undefined index: tag inon line المزيد من الأخبار تتحدّث معلومات عنْ تحضِيرات جارية من قبل شخصيات سنّية بيروتية وبقاعية لتنظيم تحرّكات رافضة لتكليف الرئيس سعد الحريري، بشكل لا يؤدي إلى حرقه، إنما إلى تهشيم صورته كمرجعية سنّية وإزعاجه

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.