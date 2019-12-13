لبنان | الإعتداءات التي يتعرض لها الثوار السلميّون أمام محكمة العدل الدولية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 ديسمبر 2019 07:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

باشر عدد من المحامين اللبنانيين بتوثيق الإعتداءات التي يتعرض لها الثوار السلميين من قبل أجهزة السلطة القائمة,

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وهم بصدد رفع إدعاء مباشر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي وقد اشرف هذا الملف على نهايته.