لبنان | محتجون يقفلون مدخل معمل الجية الحراري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 ديسمبر 2019 07:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أقدم محتجون من منطقة برجا – إقليم الخروب، على إقفال مدخل معمل الجيّة الحراري، احتجاجاً على تقنين الكهرباء القاسي الذي يطال المنطقة.

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وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشبّان وهو يقفلون المدخل، ويؤكدون أنهم لن يسمحوا لأي أحد من داخل المعمل بالخروج.