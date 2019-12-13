لبنان | ميدل إيست تؤخر إقلاع طائرة ٥٠ دقيقة.. والسبب قطة فرت من قفصها

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????( *اخبـــ محلية ـ

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنّ فرار قطة من قفصها الذي كان في حوزة مواطنة إيطالية، أدى الى تأخر اقلاع طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط لمدة 50 دقيقة صباح اليوم،

وقد بقيت الطائرة في المطار الى ان وجدت القطة في عنبر الالكترونيات واعيدت الى المسافرة الايطالية، لتعود الطائرة وتتابع رحلتها الى إيطاليا.