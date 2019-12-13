لبنان | ميدل إيست تؤخر إقلاع طائرة ٥٠ دقيقة.. والسبب قطة فرت من قفصها

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????( *اخبـــ محلية ـ
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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنّ فرار قطة من قفصها الذي كان في حوزة مواطنة إيطالية، أدى الى تأخر اقلاع طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط لمدة 50 دقيقة صباح اليوم،
وقد بقيت الطائرة في المطار الى ان وجدت القطة في عنبر الالكترونيات واعيدت الى المسافرة الايطالية، لتعود الطائرة وتتابع رحلتها الى إيطاليا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.