لبنان | بالفيديو: سجال بين عسكري لبناني وموظفي بنك بعد رفض اعطاء راتبه “حقي بدي ياه بدي معاشي”

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إنتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسجال بين عسكري في الجيش اللبناني وموظف في مصرف، بعد أن رفض الموظف إعطاء العسكري راتبه الشهري، وقال الجندي: “حقي بدي ياه بدي معاشي”.

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وكانت أزمة البنوك في لبنان قد تسببت بإشكالات عديدة في مناطق مختلفة بسبب رفض العديد من البنوك دفع مستحقات المودعين بالدولار وحصرها بالليرة اللبنانية وبمبالغ قليلة لا تتعدى في بعض الاحيان 100 دولار في الاسبوع.