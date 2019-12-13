لبنان | بالفيديو: سجال بين عسكري لبناني وموظفي بنك بعد رفض اعطاء راتبه “حقي بدي ياه بدي معاشي”

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إنتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسجال بين عسكري في الجيش اللبناني وموظف في مصرف، بعد أن رفض الموظف إعطاء العسكري راتبه الشهري، وقال الجندي: “حقي بدي ياه بدي معاشي”.
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وكانت أزمة البنوك في لبنان قد تسببت بإشكالات عديدة في مناطق مختلفة بسبب رفض العديد من البنوك دفع مستحقات المودعين بالدولار وحصرها بالليرة اللبنانية وبمبالغ قليلة لا تتعدى في بعض الاحيان 100 دولار في الاسبوع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.