لبنان | قبعة “كاوبوي” على رأس حمامة.. ولا أحد يعرف السبب

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ليس من الطبيعي أن تشاهد الحمام مرتديا قبعات رعاة البقر “الكاوبوي”، وهو يطير وسط المدينة، إلا إذا كنت من سكان مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة، التي ظهر فيها حمامات بقبعات الكاوبوي.

وانتشر فيديو مضحك لحمامتين مرتديتين قبعتي كاوبوي، الأسبوع الماضي، صورهما أحد المقيمين بمدينة لاس فيغاس، ليكتسبا بعدها شهرة كبيرة في المدينة الأميركية.

وبعد يوم من نشر الفيديو على فيسبوك، انهالت المكالمات على مصور الفيديو، من وسائل الإعلام المحلية، التي أرادت الحصول على إذنه بنشر الفيديو.

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ولم يعرف حتى الآن، من الذي وضع القبعات على رأسي الحمامتين، أو حتى كيف تم وضعها بهذه الوضعية.

واختلفت الآراء حول الموضوع، حيث اعتبر البعض القبعات لطيفة ومضحكة، أما البعض الآخر فندد بالحركة التي اعتبرها منافية لحقوق الحيوانات.

وقالت ماريا هيلمان، رئيسة مركز لإنقاذ الحمام في لاس فيغاس: “في بداية الأمر، وجدت الأمر لطيفا جدا، ولكنه أثار تساؤلي بعدها، كيف تم وضع هذه القبعات؟ هل تم إلصاقها بالصمغ على رؤوس الحمام؟”.

ونالت الحمامتان شهرة كبيرة في لاس فيغاس، بسبب الفيديو، وانتشرت صور أخرى لأشخاص عثروا عليهما في المدينة، وأطعموهما.