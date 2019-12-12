لبنان | “الحرس” يشكر بوصعب… وينقذ باسيل

غداة الموقف الذي أطلقه المسؤول في الحرس الثوري الإيراني العميد مرتضى قرباني واستفز به اللبنانيين من خلال توعده تل أبيب بحرب تشنها إيران على إسرائيل إنطلاقاً من الساحة اللبنانية، وإزاء تدحرج كرة الردود المستنكرة هذا التمادي الإيراني في التطاول على السيادة اللبنانية، سارع “الحرس الثوري” إلى إنقاذ شركائه اللبنانيين في المحور الممانع ورفع الحرج عنهم لا سيما وزير الخارجية جبران باسيل الذي التزمت وزارته الصمت حيال موقف قرباني، في مقابل توجيه “الحرس” رسالة شكر إلى وزير الدفاع الياس بوصعب لتشكيكه بصحة ما نُقل عن لسان قرباني مع تنويه إيراني خاص بموقف بوصعب “الذي أحبط برده الذكي خبث الإعلام السعودي – الصهيوني” حسبما قال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف.

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