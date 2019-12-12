كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 ديسمبر 2019 01:14 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في إطار تحركاتهم في شوارع مدينة بيروت، انتقل الثوار إلى محيط بيت الوسط هاتفين “سعد سعد سعد… ما تحلم فيها بعد” المزيد من الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | من أمام بيت الوسط: “سعد سعد سعد… ما تحلم فيها بعد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.