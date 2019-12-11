كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 10:16 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
سقط عدد من الجرحى في صفوف الثوار نتيجة اعتداء حراس مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، مساء اليوم،
وتعرض الثوار للضرب أثناء وصولهم امام المقر، بعدما جالوا على عدد من منازل السياسيين في بيروت. وكسر الحراس سيارات الثوّار وهواتفهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: حراس “عين التينة” يعتدون على الثوار ويكسرون هواتفهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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