لبنان | اليكم الطرقات المقطوعة صباح اليوم الأربعاء

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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة اليوم الأربعاء هي:
– ضمن نطاق محافظة الشمال: ساحة النور، اوتوستراد البداوي تحت جسر المشاة، التبانة، العبدة، المحمرة
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– ضمن نطاق البقاع: مثلث كامد اللوز جب جنين، جديتا، حوش الحريمة، قب الياس
– طريق عام سبلين وادي الزينة
– اوتوستراد المنية بالاتجاهين
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.