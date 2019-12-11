لبنان | اليكم الطرقات المقطوعة صباح اليوم الأربعاء

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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة اليوم الأربعاء هي:

– ضمن نطاق محافظة الشمال: ساحة النور، اوتوستراد البداوي تحت جسر المشاة، التبانة، العبدة، المحمرة

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– ضمن نطاق البقاع: مثلث كامد اللوز جب جنين، جديتا، حوش الحريمة، قب الياس

– طريق عام سبلين وادي الزينة

– اوتوستراد المنية بالاتجاهين