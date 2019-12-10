كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 07:21 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
لفتت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، في بيان “النظر الى أن منخفضاً جوياً متوقعا نهار الخميس 12/12 ولغاية نهار الاحد 15/12 يرافقه أمطار غزيرة، تشكل سيول، زخات من البرد، رياح قوية وثلوج على ارتفاع 1500 متر”.
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وطلب من المواطنين ومن المعنيين الانتباه للسيول، والرياح وللثلوج على الجبال.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مصلحة الابحاث العلمية الزراعية تنبّه: منخفض جوي وسيول وثلوج! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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