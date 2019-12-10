لبنان | مصلحة الابحاث العلمية الزراعية تنبّه: منخفض جوي وسيول وثلوج!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 07:21 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

لفتت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، في بيان “النظر الى أن منخفضاً جوياً متوقعا نهار الخميس 12/12 ولغاية نهار الاحد 15/12 يرافقه أمطار غزيرة، تشكل سيول، زخات من البرد، رياح قوية وثلوج على ارتفاع 1500 متر”.

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وطلب من المواطنين ومن المعنيين الانتباه للسيول، والرياح وللثلوج على الجبال.