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وقد عمل الاهالي والدفاع المدني على ازالة الحطام وانتشال الضحيتين ونقلهما الى المستشفى.
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واضاف مراسل “الجديد” ان مدينة الميناء تشهد حالة من الاستياء الكبير ونقمة عارمة جراء الاهمال من قبل البلدية والسلطات المختصة.
لا سيما وان صاحب المنزل قد تقدم للبلدية بعدد من طلبات لترميم المبنى والكشف عليه ولم يتم التجاوب معه مما اثار حفيظة الاهالي وغضبهم على البلدية.
ولاحقاً ونتيجة الحادثة الاليمة، اقدم عدد من الشبان على الدخول الى الباحة الخارجية لمبنى بلدية الميناء، واشعلوا النيران في حاويات النفايات وحطموا زجاج الباب الخارجي، ومن ثم اقتحموا المكتبة والقاعة الرئيسية وعبثوا بمحتوياتهما.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فاجعة في طرابلس… وفاة شاب وشقيقته بانهيار سقف منزلهما في الميناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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