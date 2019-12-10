كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 01:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عمد عدد من الثوار صباح اليوم الثلاثاء، إلى قطع عدد من الطرقات في اليوم الـ55 للثورة، مطالبين بحكومة اختصاصيين وسط غضب من تجاهل السلطة لمطالب ثورة 17 تشرين. Advertisements المزيد من الأخبار والطرقات المقطوعة هي: طريق عام بر الياس عند مفرق المرج

مثلث كامد اللوز

طريق عام غزة البقاع الغربي

الطريق البحرية في الكسليك

اوتوستراد المنية مقابل شهرذاد والطريق البحرية

اوتوستراد الزوق المصدر lebanese-forces

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الطرقات المقطوعة صباح اليوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.