لبنان | بالصور نفق الكوستا برافا يغرق في المياه..

تحوّل المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان منذ يوم أمس، الى نقمة بعدما فاضت السيول والفياضانات في مختلف المناطق لا سيما الساحلية منها.

وأدّت غزارة الأمطار إلى تجمع المياه في نفق الكوستابرافا – اوزاعي، وعلقت بعض السيارات في داخله فيما يكمل المواطنون طريقهم سيرًا، وتعمل عناصر الدفاع المدني على مساعدتهم. في السياق، أوضحت وزارة الأشغال أن الشركة المكلفة من مجلس الانماء والاعمار تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لنفق الاوزاعي MEAS تعمل حاليًا على إعادة تشغيل المضخات المطلوبة لسحب المياه والتي توقفت عن العمل جراء انغمار غرقة التشغيل بالمياه.

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وأشارت في بيان إلى أنّه تم حتى الآن تشغيل مضخة واحدة من أصل 4 وبالتالي سيتم إنجاز سحب المياه خلال ساعة واحدة تقريبا مع التذكير بأن أجهزة الوزارة ومن مبدأ التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة تعمل على تقديم المساعدة والدعم عبر أجهزتها الفنية المتخصصة.