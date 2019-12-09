لبنان | عون يشتم الأتراك وباسيل يستجدي مساعدتهم!!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 ديسمبر 2019 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اسْتَغربت مصادِر تركية مناشدة الوزير جبران باسيل وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر روما مساعدة لبنان، وذكّرته بخطاب الرئيس ميشال عون الذي هاجم فيه تركيا مستغربةً “هذه الازدواجية في المواقف”. المصدر نداء الوطن

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