لبنان | إقفال تام للمدارس في حلبا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 ديسمبر 2019 01:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

فتحت الدوائر الرسمية في سرايا حلبا والمصالح المستقلة والبلدية بمن حضر من الموظفين بسبب قطع الطرق. المزيد من الأخبار وكذلك المصارف في حلبا فتحت أبوابها، أما الثانويات والمدارس والمهنيات والجامعات الرسمية منها والخاصة فقد حالت الطرق المقطوعة دون وصول الطلاب والأساتذة إليها.

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