لبنان | إليكم الطرقات المقطوعة صباح اليوم الاثنين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 ديسمبر 2019 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ذكرت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة ضمن زحلة والبقاع هي: سعدنايل، تعلبايا، ومفرق المرج. المزيد من الأخبار واشارت الى أن الطرقات المقطوعة من الشمال باتجاه بيروت هي ساحة النور – البداوي – جسر البالما – البحصاص -(البحرية) – المنية – أوتوستراد القلمون – ساحة حلبا – مفرق منيارة. فيما اوتوستراد صور – صيدا – بيروت سالك.

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