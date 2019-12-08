لبنان | الثوار يفتحون أبواب منطقة الكنايات في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 ديسمبر 2019 01:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قام الثوار بفتح أبواب منطقة الكنايات في صيدا أمام الناس، المزيد من الأخبار معتبرين أنّ هذه “الاملاك النهرية سرقها تجار السلطة من خلال وضع اليد عليها او تزييف عقود من خلال التلاعب على القانون لاستملاكها”.

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