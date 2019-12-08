لبنان | بالصور “حريق ضخم” في زوق مُصبح!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 ديسمبر 2019 01:18 مساءً - اندلع صباح اليوم الأحد، “حريق ضخم” في منطقة زوق مصبح قرب شركة exotica.

وتصاعد الدخان الأسود من مكان اندلاع الحريق، في حين توجهت ناصر الدفاع المدني إلى المكان لإخماده.

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