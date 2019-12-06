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على الرغم من وجوده حالياً في روما، اتخذ وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل إجراءات، تحسباً لأي تحرك ضده عند عودته، تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد.
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ورصدت عدسة كاميرا سكان المنطقة تعزيزات كثيفة أمام منزله في الرابية تحسباً لتظاهرات الثوار في اليومين المقبلين. وزرعت آلية عسكرية بلوكات اسمنتية في محيط المنزل.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | (بالصورة) باسيل يحصن منزله خشية من تحركات الثوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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