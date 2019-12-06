لبنان | ولادة بالعجقة.. ممرضة فلسطينية تجري عملية ولادة لسيدة لبنانية على الطريق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 ديسمبر 2019 07:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 ديسمبر 2019 07:18 مساءً - مشاركة

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نقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة قيام ممرضة فلسطينية بإجراء عملية ولادة لسيدة لبنانية داخل سيارة على الطريق.

وقال النشطاء إن “الممرضة الفلسطينية منى الوحيد وأثناء عودتها من عملها ساعدت امرأة لبنانية كانت عالقة في زحمة السير هي وزوجها في السيارة”.

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وأثنى النشطاء على موقف الممرضة الوحيد، وربط بعضهم الحادثة بالأوضاع السياسية في لبنان، فيما ذكر آخرون أن سبب زحمة السير يعود إلى الأمطار وسيول الشتاء التي أغلقت الطرقات.

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— Ive bello?? (@ive_bello)