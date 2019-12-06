لبنان | ولادة بالعجقة.. ممرضة فلسطينية تجري عملية ولادة لسيدة لبنانية على الطريق

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نقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة قيام ممرضة فلسطينية بإجراء عملية ولادة لسيدة لبنانية داخل سيارة على الطريق.
وقال النشطاء إن “الممرضة الفلسطينية منى الوحيد وأثناء عودتها من عملها ساعدت امرأة لبنانية كانت عالقة في زحمة السير هي وزوجها في السيارة”.
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وأثنى النشطاء على موقف الممرضة الوحيد، وربط بعضهم الحادثة بالأوضاع السياسية في لبنان، فيما ذكر آخرون أن سبب زحمة السير يعود إلى الأمطار وسيول الشتاء التي أغلقت الطرقات.
— Ive bello?? (@ive_bello)
بعجقة السير على خلدة علقانة ست لبنانية على وشك الولادة مع زوجها وشاء القدر ان تمر ممرضة فلسطينية اسمها منى الوحيد وتمت الولادة على خير 🙏🏻 pic.twitter.com/zRhhOUqM3h— Ive bello💎 (@ive_bello) December 5, 2019
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.