كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 ديسمبر 2019 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أشارت صحيفة “نداء الوطن” إلى أن المهندس سمير الخطيب أصيب بوعكة صحية، أمس الخميس، نتيجة ارتفاع منسوب التوتر وتضارب المعلومات حيال مسألة التوافق عليه وسط أنباء عن اتجاه عوني لتكليف النائب فؤاد المخزومي.”

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد معلومات عن إحتمال تكليف فؤاد المخزومي.. سمير الخطيب يصاب بوعكة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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