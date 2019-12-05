لبنان | بالفيديو السيول تبتلع سيارة في دوحة الحص!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 ديسمبر 2019 07:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نشرت “اليازا” فيديو لمواطن غرقت سيارته في دوحة الحص- الطريق البحرية. Advertisements المزيد من الأخبار وقد تلقى المواطن المساعدة من البعض، وتم انتشاله من سيارته، على أن يتم سحب السيارة التي ابتلعتها السيول.

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