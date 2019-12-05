كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 ديسمبر 2019 07:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

إنتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لآلة “ATM” تغرق بسيول الامطار، المزيد من الأخبار وقد عبّر اللبنانيون عن فرحتهم للمشهد وقالوا إن “السيولة رجعت غلى البنك”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة”هل عادت السيولة إلى البنك”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.