لبنان | هذا ما حصل داخل محلات Adidas في خلدة جراء السيول

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 ديسمبر 2019 07:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

غرق عدد من البضائع الموجودة داخل محلات Adidas في خلدة، وذلك جراء السيول التي اجتاحت خلده والناعمه والدامور، وأدت الى توقف حركة السير. المزيد من الأخبار

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