لبنان | منسوب القمع والبطش الممنهج يتزايد: فلتسقط الدولة الأمنية

نزل الناس إلى الشارع منذ 17 تشرين الأول، للتعبير عن رأيهم الرافض لبقاء الطبقة الحاكمة، ولدفعها إلى ترك الحكم وإفساح المجال أمام من يستطيع ولديه الرغبة في العمل العام وخدمتهم، عكس ما هو حاصل اليوم من استغلال للمناصب العامة، بهدف السرقة وتكوين الثروات وتوسيع رقعة سيطرة الأحزاب السياسية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. هذا الفعل، يعني أن الناس قررت مواجهة السلطة، التي بطبيعة الحال تسيطر على مقدرات الدولة، ومنها، الأمنية، وهي مع الوقت بدأت تتحول إلى وسيلة للدفاع عن الجالسين على الكراسي منذ عشرات السنين، ويريدون البقاء مهما كلّف الأمر.

بدايات الترهيب

في اليوم الأول من التحركات كانت المواجهة الأولى مع الأمن، وفي اليوم الثاني تكررت من جديد، حين استخدم فيها رجال مكافحة الشغب العنف المفرط لفض المتظاهرين العزل، الذين كانوا يعبرون عن غضبهم من سلطة جوّعتهم، قهرتهم، قتلتهم. وهي اليوم تشاهدهم ينتحرون أمام أطفالهم، يموتون على أبواب المستشفيات، تقتلهم رصاصات طائشة، تذلهم القوانين التي صارت تُفسر على قياس زعيم من هنا أو نائب من هناك، لا بل حتى على قياس رجل أعمال مثلاً، قد يكون على الأغلب شريك هذه الطبقة الحاكمة في نهب مال الناس.

الملفت هو أن القوى الأمنية قررت في لحظة “سياسية” السماح للناس أن تتظاهر وتقطع الطرقات كواحدة من أساليب التعبير، علماً أن هذا الفعل، أي قطع الطرق، لم يكن مصحوباً في غالب الأحيان وتحديداً في العاصمة بيروت بحرق الإطارات. إذ إن الأخير كان يُعتبر فعلاً عُنفياً، وهو في الواقع ليس كذلك. لكن السلطة تتذرع به من أجل فض التظاهر. السلطة لم تكن تستخدم الأساليب العنفية إلا في حالات نادرة، حتى تغيَّر لديها المعطى السياسي واتفق جميع أطرافها على وجوب إنهاء كل مظهر احتجاجي، خصوصاً قطع الطرق، الذي على ما يبدو كان الأكثر إيلاماً لها ولمن على يمينها. قررت أنها لا تريد أي مظهر احتجاجي يؤذي أو يؤثر على استمراريتها. صار يحق للقوى الأمنية والجيش أن يمارسوا شتى أنواع القمع من أجل ترهيب الناس، الذين لم يحيدوا عن سلميّتهم، ولم يحملوا السلاح الذي لا يؤمنون به أصلاً كوسيلة للنهوض بوطنهم.